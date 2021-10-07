Düz Dokuma Kumaş İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Düz Dokuma Kumaş İşçisi görev tanımı nedir, Düz Dokuma Kumaş İşçisi ne iş yapar, Düz Dokuma Kumaş İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düz Dokuma Kumaş İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Tanımı;

makine ve tezgahlarda kumaş dokuyan kişidir.

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Düz Dokuma Kumaş İşçisi Maaşları

Düz Dokuma Kumaş İşçisi maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Düz Dokuma Kumaş İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düz Dokuma Kumaş İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Ne İş Yapar?

Düz Dokuma Kumaş İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: makine ve tezgahlarda kumaş dokuyan vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Düz Dokuma Kumaş İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Düz Dokuma Kumaş İşçisi mesleğinin meslek kodu 7318.40 olarak belirlenmiştir



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