Düz Tablalı Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Düz Tablalı Baskıcı görev tanımı nedir, Düz Tablalı Baskıcı ne iş yapar, Düz Tablalı Baskıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düz Tablalı Baskıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düz Tablalı Baskıcı Tanımı;

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Düz Tablalı Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Düz Tablalı Baskıcı Maaşları

Düz Tablalı Baskıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Düz Tablalı Baskıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düz Tablalı Baskıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.36

Meslek Adı :

Düz Tablalı Baskıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıtlar üzerine baskı yapan düz tablalı bir matbaa makinesini ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Düz Tablalı Baskıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silindirik Tertipli Baskıcı (8251.09) nin benzeri görevleri yapmak,

b) Tablalı tip bir matbaa makinesini çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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