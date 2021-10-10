Eczane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczane İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Eczane İşçisi görev tanımı nedir, Eczane İşçisi ne iş yapar, Eczane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eczane İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eczane İşçisi Tanımı;

Bir eczanede, eczacının yönetimi altında teknik olmayan görevleri yapan kişidir.

Eczane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczane İşçisi Maaşları

Eczane İşçisi maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Eczane İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.880 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eczane İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Eczane İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Eczane İşçisi Ne İş Yapar?

Eczane İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlaçları, kimyasal maddeleri ve diğer yapma eczacılık ilaçlarını etiketlemek,

b) Alınan ilaçları ambalajından çıkarmak ve depolamak,

c) İlaçları raflara yerleştirmek,

d) Rafları , tezgahları ve diğer çalışma yerlerini temizlemek,

e) İlaç şişelerini, cam laboratuar şişelerini ve diğer donatımı temizlemek ve sterilize etmek,

f) Siparişleri sarar ve teslim etmek,

g) Sınai ve zirai ilaçlar gibi tıbbi olmayan müstahzarları siparişe göre hazırlayabilir,

h) Makyaj malzemesi, jilet ve parfüm gibi ilaç dışındaki eşyaları satabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eczane İşçisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Eczane İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eczane İşçisi mesleğinin meslek kodu 5223.91 olarak belirlenmiştir



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