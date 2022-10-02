Egzoz Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Egzoz Tamircisi görev tanımı nedir, Egzoz Tamircisi ne iş yapar, Egzoz Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Egzoz Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Egzoz Tamircisi Tanımı;

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Egzoz Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Egzoz Tamircisi Maaşları

Egzoz Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Egzoz Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Egzoz Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.13

Meslek Adı :

Egzoz Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü motorlu araçlara ait motora bağlı olan ve egzozların tamir ve yenilenme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Egzoz Tamircisi işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın muayene ve kontrol edilmesi için muayene kanalına park edilmesini sağlamak,

b) Araç çalışır ve stop ta iken egzoz muayenesi ve kontrolünü yapmak,

c) Arızalı kısmı tespit etmek, egzozun tamir yada tamamen değiştirilmesine karar vermek,

d) Yapılacak işlemler hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

e) Uygun kaynak makinesini kullanarak elektrik, oksijen yada gaz altı kaynağı ile arızalı yeri kaynatmak suretiyle tamir etmek,

f) Egzozun değiştirilmesine karar verildiğinde müşteriye monte edilecek egzoz hakkında fiyat ve kalite açısından bilgi vermek,

g) Müşteri tercihine göre uygun egzozu araca monte etmek,

h) Her araç ve modele göre farklı olan egzozu iş yerinde bulundurmak veya piyasadan temin etmek.

i) Yeni monte edilen egzozun garanti belgesini ve satış faturasını tanzim etmek,

j) Yapılan iş ve egzoz ücretini tahsil etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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