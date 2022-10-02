Ehram Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ehram Dokumacı görev tanımı nedir, Ehram Dokumacı ne iş yapar, Ehram Dokumacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ehram Dokumacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ehram Dokumacı Tanımı;

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Ehram Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ehram Dokumacı Maaşları

Ehram Dokumacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ehram Dokumacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ehram Dokumacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.09

Meslek Adı :

Ehram Dokumacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ehram Dokumacı; desen hazırlama dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlık yapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirme işlemlerini yapa bilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ehram Dokumacı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Mekikli dokumada desen hazırlamak

d) Mekikli Dokumaya Hazırlık yapmak

e) Bezayağı dokuma yapmak

f) Ehram dokumaya hazırlık yapmak

g) Ehram dokumak

ı) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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