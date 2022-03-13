Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ekmek Dağıtım Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ekmek Dağıtım Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ekmek Dağıtım Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ekmek Dağıtım Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşları

Ekmek Dağıtım Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Ekmek Dağıtım Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekmek Dağıtım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.09

Meslek Adı :

Ekmek Dağıtım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekmek siparişi veren müşterilerin adreslerine ekmekleri götürerek teslim eden, ücretini tahsil eden, boş ekmek kasalarını teslim alan, geri iade ekmekleri teslim alan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ekmek Dağıtım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekmek siparişi veren müşterilere ait sipariş bilgilerini almak,

b) Dağıtım yapacağı ekmekleri sayı ve çeşitlerine göre, ekmek fırını ya da fabrikasından, ekmek kasalarıyla, sayarak teslim almak, nakil aracına taşımak ve yerleştirmek,

c) Ekmek siparişi veren müşterin adreslerine, ekmekleri kasalarla sayarak istenilen miktarda ve çeşitte ilgililere teslim etmek,

d) Teslim edilen ekmeklere ait fatura, fiş, sipariş makbuzu gibi evrakları ilgililere teslim etmek,

e) Gerektiğinde bırakılan ekmeklerin ücretlerini tahsil etmek,

f) Önceden bırakılan ekmeklere ait boş kasalar varsa sayarak teslim almak, araca yerleştirmek,

g) Müşterilerin dağıtım yapılan ekmeklerle ilgili memnuniyeti istek ve şikâyetlerini almak, yetkililere iletmek,

h) Araçtaki boş kasaları, ekmek fırını ya da fabrikasındaki ilgililere sayarak teslim etmek,

i) Mesai bitiminde, tahsil edilen ücretleri ilgililere teslim etmek

, j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Ekmek Dağıtım Elemanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?