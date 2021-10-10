Ekmek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekmek Ustası Maaşları ve İş İlanları

Ekmek Ustası görev tanımı nedir, Ekmek Ustası ne iş yapar, Ekmek Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekmek Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekmek Ustası Tanımı;

Hijyen kurallarına uygun olarak ekmek yapımı için gerekli malzemelerin hazırlanması, makine yardımıyla sırasıyla hamuru, yoğurma- tartma-yuvarlama- biçimlendirme ve fırınlama işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Ekmek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekmek Ustası Maaşları

Ekmek Ustası maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük Ekmek Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.780 TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekmek Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ekmek Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Ekmek Ustası Ne İş Yapar?

Ekmek Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim öncesi hijyen kurallarına uygun hazırlıkları yapmak,

b) Ekmek çeşitlerine göre, malzemeleri hazırlamak,

c) Makine yardımıyla hamuru yoğurmak,

d) Yoğurulan hamuru makineye vermek,

e) Kesme tartma yuvarlama ve biçimlendirme işlemlerini sırasıyla uygulanmak,

f) Makinadan çıkan ekmekleri palet fırın raflarına almak,

g) Raflanan ekmeğe bıçak atılarak biçimlendirme işlemini yapmak,

h) Fırınlama öncesi ekmeği dinlendirmek,

i) Fırınlamaya hazırlanan ekmekleri pişirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ekmek Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Ekmek Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ekmek Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.01 olarak belirlenmiştir



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