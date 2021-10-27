El Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 El Nakışçısı Maaşları, El Nakışçısı İş İlanları

El Nakışçısı görev tanımı nedir, El Nakışçısı ne iş yapar, El Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Nakışçısı Tanımı;

Pamuk ya da ipekten yapılmış, beyaz ya da renkli, kalın ve ince kumaşlar üzerine; ipek, yün, keten, pamuk, metal v.b. gibi iplikler kullanarak elde iğne ve ya tığ ile, düz ve kabarık değişik iğne teknikleri kullanılarak motif, desen vb. süslemeleri işleyen nitelikli kişidir.

El Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 El Nakışçısı Maaşları

El Nakışçısı maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük El Nakışçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

El Nakışçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Olmayan

El Nakışçısı Ne İş Yapar?

El Nakışçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Uygulanacak tekniğe uygun deseni tespit etmek,

b)Desen ve tekniğe uygun kumaşı seçmek,

c)Kumaşın ölçüsüne göre desenle uygun bir kompozisyon hazırlamak,

d)Desen veya motifi porşemen kağıt üzerine çizmek,

e)Desen, kumaşın özelliğine göre bir desen geçirme tekniği ile çizmek,

f)Kumaşı kasnak ya da gergef takmak ve germek,

g)Uygulanacak tekniğe ve desene göre seçilen ipliklerle motif veya deseni işlemek,

h)İplik yerine boncuk veya benzeri dekoratif maddeler de kullanmak,

i)Kumaştaki iplik artıklarını temizlemek,

j)Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

k)Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

l)İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

El Nakışçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

El Nakışçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde El Nakışçısı mesleğinin meslek kodu 7533.09 olarak belirlenmiştir



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