El Perçincisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Perçincisi görev tanımı nedir, El Perçincisi ne iş yapar, El Perçincisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Perçincisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Perçincisi Tanımı;

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El Perçincisi Maaşı Ne Kadar? 2022 El Perçincisi Maaşları

El Perçincisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Perçincisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Perçincisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.03

Meslek Adı :

El Perçincisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çekiç kullanarak çelik levha, kiriş ve kolon gibi metal aksamı perçinleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Perçincisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekirse parçaları hizalamak,

b) Önceden delinmiş yerlere perçin geçirmek veya bu işi yardımcılarına yaptırmak,

c) Yardımcılarının ağır bir metal aletle karşılık tuttuğu bir metal göbek veya perçin çivisinin başını çekiçle ezerek şişirmek,

d) Gevşek perçinleri, başlarını keserek yerinden çıkarmak,

e) Matkapla delik delebilir, delikleri raybalıyabilir ve levhalara kalafat yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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