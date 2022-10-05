El Ve Makine Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Ve Makine Nakışçısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte El Ve Makine Nakışçısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, El Ve Makine Nakışçısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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El Ve Makine Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Ve Makine Nakışçısı görev tanımı nedir, El Ve Makine Nakışçısı ne iş yapar, El Ve Makine Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Ve Makine Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Ve Makine Nakışçısı Tanımı;

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El Ve Makine Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 El Ve Makine Nakışçısı Maaşları

El Ve Makine Nakışçısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük El Ve Makine Nakışçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Ve Makine Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur El Ve Makine Nakışçısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.29

Meslek Adı :

El Ve Makine Nakışçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El Ve Makine Nakışçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, elde ya da makinede, desen ve nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma, ara kontrolleri yapma, üretim sürecini takip etme ve sorumluluğu altındaki kişileri koordine ve kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Ve Makine Nakışçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Malzeme ihtiyacını belirlemek, malzeme temin etmek ve gelen malzemeyi kontrol etmek,

b) Makinelerin arızalarının giderilmesini ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

c) Deseni numune makinesinde denemek, kontrol etmek ve desen hatasının düzeltilmesini sağlamak (makine nakışçısı),

d) Tela, iğne numarası ve makine seçimine karar vermek, ip renklerini kontrol etmek (makine nakışı),

e) İşaret şablonunu hazırlamak ve üzerinde başlama noktasını işaretlemek (makine nakışı),

f) Desene göre makinenin işleme alanını ayarlamak ve makineyi desenin başlangıç noktasına getirmek (makine nakışı),

g) Makinenin üst ve alt iplik ayarlarını yapmak (makine nakışı),

h) Kumaşı makineye yerleştirmek ve başlama noktasının işaretlenmesini sağlamak (makine nakışı),

i) İşin makineye yerleştirilmesini sağlamak (makine nakışı),

j) Ara kontroller yapmak ve ürünün son kalite kontrolünü yapmak (makine nakışı),

k) Kumaşı kesmek, deseni çizmek (el nakışı),

l) Makinenin dikiş ayağını çıkarmak ve dişlileri indirmek (el nakışı),

m) İğne ve iplik seçimine karar vermek ve iğneyi makineye yerleştirmek (el nakışı),

n) Kumaşı kasnağa germek ve kasnağı makineye yerleştirmek (el nakışı),

o) Alt ip temizliğini yapmak ve kenarlara piko çekmek(el nakışı),

p) Ürünü yıkamak, ütülemek ve süslemek (el nakışı),

q) Beyaz iş tekniğinde deseni oymak ve kesilen yerlere kolber atmak (el nakışı), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki El Ve Makine Nakışçısı maaşlarına ek olarak sizlerde El Ve Makine Nakışçısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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