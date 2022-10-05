Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) Tanımı;

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Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) Maaşları

Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.11

Meslek Adı :

Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri veya kürkten gayri malzemeden yapılmış elbiselerin imali veya tamiri işlerinde elle bir veya birkaç dikiş diken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elbise dikişçisi (Deri ve Kürk Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yüksek kaliteli elbise üzerine görebilecek tarzda dikişler geçmek,

b) Parçaları birbirine teyeller; astarları yerine geçirerek dikmek,

c) Elbiselere düğme ve diğer çeşitli maddeler diker ve elbiseleri nakış yerine dikiş işi ile süslemek,

d) Belirli bir iş üzerinde ihtisası bulunabilir. ve ona göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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