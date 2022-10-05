Eldiven Biçici (Deri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eldiven Biçici (Deri) görev tanımı nedir, Eldiven Biçici (Deri) ne iş yapar, Eldiven Biçici (Deri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eldiven Biçici (Deri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eldiven Biçici (Deri) Tanımı;

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Eldiven Biçici (Deri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Eldiven Biçici (Deri) Maaşları

Eldiven Biçici (Deri) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Eldiven Biçici (Deri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eldiven Biçici (Deri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.07

Meslek Adı :

Eldiven Biçici (Deri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eldiven imalinde deri kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eldiven Biçici (Deri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli esnekliği vermek ve kusurlu yerlerini görerek en uygun ve ekonomik şekilde kesebilmek için deriyi ıslatmak,

b) Makas, bıçak, el giyotini ve elektrik gücü ile çalışan osilasyon bıçağı veya özel bıçaklarla parçalar halinde kesmek,

c) Yapılmış eldivenlerin kenarlarını kırpmak ve düzeltmek,

d) Bir veya birkaç tip kesme işinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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