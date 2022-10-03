Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo görev tanımı nedir, Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo ne iş yapar, Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo Tanımı;

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Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo Maaşları

Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.09

Meslek Adı :

Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken

Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik motor ve dinamolarını fabrika, atölye veya kullanıldığı yerlerde monte eden, kuran ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Montörü (Motor ve Dinamo) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Endüstriyel Bakım Onarım Elektrikçisi (7241.16) da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren elektrik motorları ve dinamoları monte etmek, kurmak ve tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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