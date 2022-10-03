Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı görev tanımı nedir, Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı ne iş yapar, Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı Tanımı;

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Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı Maaşları

Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.12

Meslek Adı :

Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrika ve bir atölye veya kullandığı yerlerde soğutma ve havalandırma sistemlerini elektrik tesisatını monte eden, kuran ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Montörü (Soğutma ve Havalandırma Donanımı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Endüstriyel Bakım Onarım Elektrikçisi (7241.16) da belirtilenlere benzemekle beraber soğutma ve havalandırma sistemlerinin özel bilgiye ihtiyaç gösteren elektrik tesisatı monte edip, tamir ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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