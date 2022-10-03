Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı görev tanımı nedir, Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı ne iş yapar, Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Tanımı;

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Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşları

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.43

Meslek Adı :

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, elektrik dağıtım şebekesinde mevcut veya yeni bağlanacak olan yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) abonelerinin sayaç vb. montajını, bağlantılarının uygunluğunun kontrolünü, bu cihazlardan bilgilerin alınarak değerlendirilmesini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili yönetmeliklere ve işyerine ait kuralları uygulamak,

b) Risk etmenlerini azaltmak,

c) Tehlike anında acil durum prosedürlerini uygulamak,

d) Topraklama işlemlerini yapmak,

e) Topraklamayı kaldırmak,

f) Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak,

g) Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak,

h) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

i) Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak,

j) Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak,

k) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

l) İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek,

m) Çalışma teçhizatının çalışabilirlik durumlarını denetlemek,

n) Çalışma teçhizatının bakımını sağlamak,

o) Teçhizat teminine destek vermek,

p) Alınan iş emrinin kontrolünü yapmak,

q) Yapılacak işi tespit etmek,

r) Çalışmada kullanılacak her türlü malzemeyi hazırlamak,

s) Ölçü devresi yeri uygunluğunu kontrol etmek,

t) Enerji kesme işlemi uygulanacak aboneleri belirlemek,

u) Son faturalandırılmayı sağlamak,

v) Enerjiyi kesmek, w) Kayıtların veri tabanına işlenmesini sağlamak,

x) Enerji açma işlemi uygulanacak aboneleri belirlemek,

y) Enerjiyi açmak,

z) İhbar ve olası şüpheleri tespit etmek,

aa) Ölçü devresi cihazlarının teknik kontrollerini yapmak,

bb) Sayaç ve diğer ölçü cihazlarından geçmiş dönem bilgilerini almak,

cc) Kaçak kontrolü yapmak,

dd) Ölçü devresi elemanının sökme ?takma işlemini yapmak,

ee) Ölçü devresi elemanının takma işlemini yapmak,

ff) Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak, gg) Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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