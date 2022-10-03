Elektrik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Tamircisi görev tanımı nedir, Elektrik Tamircisi ne iş yapar, Elektrik Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Tamircisi Tanımı;

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Elektrik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tamircisi Maaşları

Elektrik Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.14

Meslek Adı :

Elektrik Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genellikle evlerde kullanılan elektrik ütüsü, ekmek kızartma makinesi, elektrik süpürgesi ve mutfak mikseri gibi basit elektrik makine ve teçhizatını atölyede yada kullanıldığı yerde tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tamircisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine ve teçhizatın arızalarını elektrikli ölçme teçhizatı yardımıyla tespit etmek,

b) Gerekirse teçhizatı tamamen veya kısmen sökmek,

c) Kırık veya yanık parçaları değiştirmek, gerekirse havya kullanarak gevşek tel irtibatlarını sağlamlaştırmak,

d) Teçhizatı monte ve muayene etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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