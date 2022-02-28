Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi Maaşları

Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.06

Meslek Adı :

Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik şebekesi bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında kablo kanalı ve direk çukuru açılması, direk dikimi, potans-traves montajı vb. işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Direk dikilecek yere kazma, kürek ve kompresör ile uygun derinlikte çukur açmak,

b) Gerektiğinde kum, çakıl ve çimento karışımından harç hazırlamak,

c) İş makinesi yardımıyla direkleri açılan çukura indirmek,

d) Ağaç direkleri çukura yerleştirdikten sonra çukura taş doldurarak sabitlemek,

e) Metal direklerin duruşu ayarlandıktan sonra çukura harç doldurarak sabitlemek,

f) Kullanılmayacak ahşap ve beton direkleri sökmek / sökülmesine yardımcı olmak,

g) Kullanılmayacak demir direkleri oksijen kaynağı ile kesmek,

h) Sökülen direkleri vinç yardımıyla kamyonlara yüklemek,

i) Yer altı kablosu tesisi, değişikliği veya tamiri için kablo kanalı açmak,

j) Kablo çekilen kanalı kapatmak,

k) Potans-traves montajı yapmak,

l) Trafo montajı, değişikliği ve bakımında teknisyene yardım etmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

o) Görev alanı ile ilgili konularda amirinin verdiği diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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