Elektrik Tesisatçısı (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Tesisatçısı (Bina) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Elektrik Tesisatçısı (Bina) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Elektrik Tesisatçısı (Bina) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Elektrik Tesisatçısı (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Tesisatçısı (Bina) görev tanımı nedir, Elektrik Tesisatçısı (Bina) ne iş yapar, Elektrik Tesisatçısı (Bina) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Tesisatçısı (Bina) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Tesisatçısı (Bina) Tanımı;

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Elektrik Tesisatçısı (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Tesisatçısı (Bina) Maaşları

Elektrik Tesisatçısı (Bina) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Tesisatçısı (Bina) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tesisatçısı (Bina) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.03

Meslek Adı :

Elektrik Tesisatçısı (Bina)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik Tesisatçısı(Bina), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, binalara ait elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın kontrol, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Tesisatçısı (Bina), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Projeyi incelemek ve projenin keşfini çıkarmak,

b) Araç- gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek, malzeme temin etmek, malzemeyi kontrol etmek ve takımları hazırlamak,

c) Elektrik boru ve kasalarını yerleştirmek için tesisatın yerini işaretlemek,

d) Boruları ölçüsüne göre kesmek, yerine tutturmak ve ağızlarını kapatmak, takoz ve buatları inşaat kalıbına tutturmak,

e) Duvar/tavan/zemine kanal açmak, duvar borusunu döşemek, buat ve anahtar/priz kasalarını yerleştirmek,

f) Sıva altı elektrik tesisatını döşemede boru içerisine kablo çekmek, kabloları kodlamak, buat bağlantılarını yapmak, kasa ve buatların ağızlarını kağıtlamak,

g) Anahtar/prizi, sigortaları, şalterleri, aydınlatma armatürlerini, elektrik sayaçlarını, trafoları, kapı zilini ve butonunu diyafon merkez ve şubelerini, kapı otomatiğini/kilidini ve merdiven otomatiğini tesisata bağlamak,

h) Anten santralini kurmak, yer altı kablolarını döşemek, topraklama hattını çekmek ve topraklama levhasını gömmek,

i) Sıva üstü elektrik tesisatını döşemek için ip çekerek kablo hattını işaretlemek,

j) Kablo kanal ve kroşelerini yerlerine ve kabloları kanal ve kroşelere tutturmak,

k) Sıva üstü tablo ve panolarının tesisata bağlantısını yapmak,

l) Manyetik açakları ve ölçü aletlerini devreye bağlamak,

m) Antigron buatlarını bağlamak, motor kablo bağlantılarını yapmak ve paratöner montajı yapmak,

n) Otomatik kumanda sistemlerinin tesisata bağlantılarını yapmak,

o) Tesisatı kontrol etmek ve onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektrik Tesisatçısı (Bina) maaşlarına ek olarak sizlerde Elektrik Tesisatçısı (Bina) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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