Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni görev tanımı nedir, Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni ne iş yapar, Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Tanımı;

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Maaşları

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.980- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Ne İş Yapar?

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurmak, işletmeye hazır hale getirmek,

b) Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olmak,

c) Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Meslek Ana Grubu

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3113.02 olarak belirlenmiştir



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