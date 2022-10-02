Elektrikçi (Maden Ocakları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikçi (Maden Ocakları) görev tanımı nedir, Elektrikçi (Maden Ocakları) ne iş yapar, Elektrikçi (Maden Ocakları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikçi (Maden Ocakları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikçi (Maden Ocakları) Tanımı;

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Elektrikçi (Maden Ocakları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikçi (Maden Ocakları) Maaşları

Elektrikçi (Maden Ocakları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrikçi (Maden Ocakları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikçi (Maden Ocakları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.05

Meslek Adı :

Elektrikçi (Maden Ocakları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocaklarındaki elektrik tesisat ve teçhizatını kuran ve bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikçi (Maden Ocakları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikçi (Genel) (7137.04) de belirtilenlere benzemekle beraber tahrik sistemlerinin yağlı otomatik kondaktörleri, enerji dağıtım sistemlerinin aydınlatma tesisatları, mekanik ve statik gerilim konvertörlerinin kumanda, kontrol ve sinyal sistemleri ve bunlara bağlı kablo tesisatı üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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