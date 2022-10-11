Elektrikli Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikli Ekskavatör Operatörü görev tanımı nedir, Elektrikli Ekskavatör Operatörü ne iş yapar, Elektrikli Ekskavatör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikli Ekskavatör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikli Ekskavatör Operatörü Tanımı;

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Elektrikli Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikli Ekskavatör Operatörü Maaşları

Elektrikli Ekskavatör Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Elektrikli Ekskavatör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikli Ekskavatör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.08

Meslek Adı :

Elektrikli Ekskavatör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikli Eksavatör Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaya, toprak, kil, cevher vb. malzemelerin kazıma, doldurma ve yükleme/boşaltma işlemlerini, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikli Eksavatör Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma zeminini kontrol etmek,

b) Çalışma zemininin tesviyesinin yapılmasını sağlamak,

c) Eksavatörün genel kontrolünü yapmak,

d) Kepçeyi kaldırmak,

e) Makinenin dönüş sistemlerini, yürüyüş sistemlerini, fren sistemlerini kontrol etmek,

f) Hoist (kaldırma) ve drag (çekme-sürüme) sistemlerini kontrol etmek,

g) Makineyi aynaya yaklaştırmak,

h) Aynayı taramak,

i) Araçların kepçe mesafesine yaklaşmasını sağlamak,

j) Kepçeyi malzeme ile doldurmak,

k) Malzemeyi araçlara yüklemek,

l) Makinenin çalışma konumunu değiştirmek,

m) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak,

n) Çalışma bitiminde aracı park etmek,

o) Operatör kabininin temizlenmesini sağlamak,

p) Dragline makine ile malzeme nakli yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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