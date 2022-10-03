Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi görev tanımı nedir, Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi ne iş yapar, Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi Tanımı;

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Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi Maaşları

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.17

Meslek Adı :

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev ve iş yerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım/onarım ve montaj, ilk çalıştırma ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek, malzeme temin etmek ve gelen malzemeyi kontrol etmek,

b) Müşterinin şikayetini dinlemek, cihazı kontrol için çalıştırmak ve cihazın prensip (devre) şemasını incelemek,

c) Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak

d) Arıza elektrikse akım, gerilim ve direnç ölçümü yapmak,

e) Cihazın ısısını, su ve gaz basıncını, dengesini ölçmek,

f) Bacanın çekişini ve gaz kaçağını kontrol etmek,

g) Ölçüm sonuçlarını analiz etmek ve onarım için gerekli malzemeleri belirlemek,

h) Isıtıcıların Kesiciler ve parçalayıcıların Gazlı ve elektrikli pişiricilerin Temizleyiciler, havalandırıcıların Çamaşır makinelerinin bakım ve onarımını yapmak.

i) Ev aletlerinin elektrik ve mekanik arızalarını gidermek için arızalı aksamları değiştirmek,

j) Yedek parça teminindeki zorluklar nedeniyle değiştirilemeyen arızalı aksamları onarmak,

k) Kabloları lehimlemek, boruları, eklem yerlerini gümüş kaynağı yapmak,

l) Kazan veya pompaya kaçan yabancı maddeleri çıkartmak ve su kanallarının kireçlerini temizlemek,

m) Arıza giderildikten sonra deneme çalıştırması yapmak ve cihazı temizlemek,

n) Elektrikli ev aletlerinin montajını yapmak,

o) Yapılan işi belgelendirmek,

p) Müşteriye cihazın kullanımıyla ilgili teknik bilgi vermek,

Güncel Meslek : EVET

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