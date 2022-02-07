Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni Maaşları

Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3211.01

Meslek Adı :

Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hastanın beyin elektrik dalgalarının fonksiyonlarını elektro ensefalografi cihazıyla tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektro Ensefalografi (E.E.G.) Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beyin dalgalarının grafiğini çizmek için printer kağıdını makineye takmak,

b) Hastayı sırt üstü yatırarak uçlarına elektrik ileten madde sürülü cihazın uç kablolarını hastanın başının muhtelif yerlerine yapıştırmak,

c) Cihazı çalıştırarak hastanın beynine elektrik dalgaları göndermek,

d) Tespit anında hastanın gözlerini açıp kapaması veya nefes alıp almaması için ikazlarda bulunmak,

e) Beyin tepkisinin grafik kağıda işlenmesini izleyerek işlemle ilgili gerekli kayıtları tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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