Elektroliz İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektroliz İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Elektroliz İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Elektroliz İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Elektroliz İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektroliz İşçisi görev tanımı nedir, Elektroliz İşçisi ne iş yapar, Elektroliz İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektroliz İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektroliz İşçisi Tanımı;

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Elektroliz İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektroliz İşçisi Maaşları

Elektroliz İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Elektroliz İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektroliz İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.23

Meslek Adı :

Elektroliz İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalat planında belirtilmiş olan ürünleri ve küçük parçaları trikatyon çinko fosfat ile fosfatladıktan sonra kataforez kaplayarak yüzey korumasını garanti altına alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektroliz İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenmiş standartlara göre anot ve katotları banyoya yüklemek,

b) Kısa devre kontrollerini yapmak,

c) Katot ve artık anot çıkış işlemlerini yürütmek ,

d) Anot ve katotlarda istenilen maddeyi elde etmek üzere tartı işlemlerini yapmak,

e) Katot ve artık anotları kesmek, banyo temizliğini yapmak, başlangıç plakasını hazırlamak,

f) Askı baralarını parlatmak,

g) Başlangıç plakalarını soymak,

h) Redresörleri kontrol etmek,

i) Ana katotların temizlik ve bakımını yürütmek,

j) Arı su cihazını çalıştırmak,

k) Banyo altlarının temizlik ve kontrolünü yapmak,

l) Anot çamurunu yıkayıp kurutmak,

m) Gerektiğinde su ve asit pompalamak,

n) Bara voltajını ve elektrolit sıcaklığını kontrol etmek,

o) Çalışılan yerin ve cihazların genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektroliz İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Elektroliz İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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