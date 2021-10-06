Elektronik Cihazlar Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektronik Cihazlar Montörleri görev tanımı nedir, Elektronik Cihazlar Montörleri ne iş yapar, Elektronik Cihazlar Montörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Cihazlar Montörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Cihazlar Montörleri Tanımı;

Bu grup, kulaklık ve uydu haberleşme cihazları gibi mikro elektronik cihazları, büyüteçler, el aletleri ve punto kaynağı kullanarak monte edenler, kondansatörleri saranlar,kondansatörleri monte edenler, elektronik tüplerini (radyo lambaları) monte edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Elektronik Cihazlar Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Cihazlar Montörleri Maaşları

Elektronik Cihazlar Montörleri maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Elektronik Cihazlar Montörleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Cihazlar Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektronik Cihazlar Montörleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Elektronik Cihazlar Montörleri Ne İş Yapar?

Elektronik Cihazlar Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kulaklık ve uydu haberleşme cihazları gibi mikro elektronik cihazları, büyüteçler, el aletleri ve punto kaynağı kullanarak monte edenler,

b) Kondansatörleri sarmak, ve kondansatörleri monte etmek,

c) Elektronik tüplerini (radyo lambaları) monte etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektronik Cihazlar Montörleri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Elektronik Cihazlar Montörleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Cihazlar Montörleri mesleğinin meslek kodu 8212.16 olarak belirlenmiştir



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