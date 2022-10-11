Elektronik Pano Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik Pano Montajcısı görev tanımı nedir, Elektronik Pano Montajcısı ne iş yapar, Elektronik Pano Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Pano Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Pano Montajcısı Tanımı;

__

Elektronik Pano Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik Pano Montajcısı Maaşları

Elektronik Pano Montajcısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Elektronik Pano Montajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Pano Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.18

Meslek Adı :

Elektronik Pano Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, proje doğrultusunda çeşitli elektronik panolarının hazırlanması, programlanması, panoyu test etme ve panonun kullanılacağı yere montajını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik Pano Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik pano projesini incelemek,

b) Pano kasasının kalıbını çıkartmak,

c) Devrelerini bilgisayarda hazırlamak,

d) Pano içinde kablo ve devrelerin lehimlerini yapmak,

e) Mikro devreye yüklenecek programı bilgisayarda yazmak,

f) Yazılan PIC programının mikro devreye yüklemek ,

g) Pano testlerini yapmak,

h) Tesiste/sahada pano montajı yapmak,

i) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?