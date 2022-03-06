Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elyaf Açma Makineleri Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elyaf Açma Makineleri Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elyaf Açma Makineleri Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elyaf Açma Makineleri Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşları

Elyaf Açma Makineleri Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Elyaf Açma Makineleri Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Açma Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.07

Meslek Adı :

Elyaf Açma Makineleri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, yün elyafın kalitesini bozmaması için elyafın içindeki çakıldakları temizleyenler, döküntü yün veya pamuk elyafını, yarı mamul halindeki tek veya çift katlı iplikleri, eski elbiseleri veya parçaları atarak elyaf haline getiren değişik türde makinaları çalıştıranlar, mensucat elyafını ıskartaya ayrılmış iplik ve elyaf artıklarını elekten geçirerek yabancı madde ve tozdan temizleyenler, iplik ve elyaf artıklarını renklerine ve cinslerine göre tasnif edenler, çiğitli pamuğun çekirdeğini ayıran bir makineyi çalıştıranlar, elyafı işlenmeden veya işlendikten sonra tartanlar gibi, başka yerde sınıflandırılmamış elyaf hazırlayıcılarını kapsayan işleri yapan kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Açma Makineleri Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yün elyafın kalitesini bozmaması için elyafın içindeki çakıldakları temizlemek,

b) Döküntü yün veya pamuk elyafını, yarı mamul halindeki tek veya çift katlı iplikleri, eski elbiseleri veya parçaları atarak elyaf haline getiren değişik türde makinaları çalıştırmak,

c) Mensucat elyafını ıskartaya ayrılmış iplik ve elyaf artıklarını elekten geçirerek yabancı madde ve tozdan temizlemek,

d) İplik ve elyaf artıklarını renklerine ve cinslerine göre tasnif etmek,

e) Çiğitli pamuğun çekirdeğini ayıran bir makineyi çalıştırmak,

f) Elyafı işlenmeden veya işlendikten sonra tartmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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