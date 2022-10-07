Elyaf Değerlendirici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Değerlendirici görev tanımı nedir, Elyaf Değerlendirici ne iş yapar, Elyaf Değerlendirici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Değerlendirici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Değerlendirici Tanımı;

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Elyaf Değerlendirici Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Değerlendirici Maaşları

Elyaf Değerlendirici maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Elyaf Değerlendirici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Değerlendirici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.24

Meslek Adı :

Elyaf Değerlendirici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yün, pamuk, keten ve kenevir elyafı ile diğer elyafı değerlendirip, tasnif eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Değerlendirici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyaf balyalarını açıp, elyafı parmakları arasından geçirerek ve göz ile kontrol etmek,

b) Elyafın rengine dikkat etmek,

c) Elyafın uzunluğunu tahmin etmek,

d) Yumuşaklık, sertlik ve renk durumuna göre ayırıp istif etmek,

e) Değerlendirmeye giren yada değerlendirmeye giren yada değerlendirmeden çıkan elyafı tartabilir. Elyaf üzerindeki yabancı maddeleri temizleyebilir. Çalışmaları hakkında rapor tanzim edebilir ve kayıtlar tutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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