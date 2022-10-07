Elyaf Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Eksperi görev tanımı nedir, Elyaf Eksperi ne iş yapar, Elyaf Eksperi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Eksperi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Eksperi Tanımı;

__

Elyaf Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Eksperi Maaşları

Elyaf Eksperi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Elyaf Eksperi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.25

Meslek Adı :

Elyaf Eksperi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Satın alınacak yün, pamuk, keten veya kenevir elyafı ile diğer elyafı değerlendirip, kalitelerine göre raporlar tanzim ederek ilgili kısımlara gönderen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Eksperi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyaf istiflerinin üzerinde gezerek ve çiğneyerek veya balyalar içindeki elyaftan numuneler alıp kontrol ederek, elyafın sertlik ve yumuşaklık durumunu, kaynağını, kalite ve cinsini, rutubet durumunu ve içerisindeki yabancı madde yüzde oranını tesbit edip fiyat takdiri yapmak,

b) İncelemelerini bir rapor ile ilgili kısımlara bildirmek,

c) Satın alınan elyaf balyaları üzerine özel işaretler koyup, mühür basmak,

d) Balyaların vasıtalara yüklenip nakledilmesine ve işyerine gelen balyaların tartılmasına nezaret etmek,

e) Tartı işlemi arasında balyalar içindeki elyafı tekrar kontrol etmek,

f) Elyaf piyasası ile yakından ilgilenmek,

g) Fiyatları takip edip, işletmeye tavsiyelerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?