Elyaf Kurutma Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Kurutma Fırın Operatörü görev tanımı nedir, Elyaf Kurutma Fırın Operatörü ne iş yapar, Elyaf Kurutma Fırın Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Kurutma Fırın Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Kurutma Fırın Operatörü Tanımı;

__

Elyaf Kurutma Fırın Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Kurutma Fırın Operatörü Maaşları

Elyaf Kurutma Fırın Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Elyaf Kurutma Fırın Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Kurutma Fırın Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.09

Meslek Adı :

Elyaf Kurutma Fırın Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyafı bir fırında kurutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Kurutucu (Fırında) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurutulacak elyafı fırın içine doldurup veya elyafı fırın içine sevk etmek,

b) Hareketli bantları çalıştırmak,

c) Fırın içindeki ısıyı istenilen derecelere getirmek,

d) Kurutma işlemini takip etmek,

e) Göstergelerini izlemek,

f) Fırın içindeki hararetin belirli derecede kalması için ısı ve basınç ayarlarını düzenlemek,

g) Zaman ayarını yapıp, kuruyan elyafı fırından boşaltarak veya hararetli bantlar üzerinde fırından çıkışını kontrol etmek,

h) Fırının bakımını yapabilir.

i) Meydana gelen arızaları giderebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?