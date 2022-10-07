Elyaf Kurutucu (Sobada) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Kurutucu (Sobada) görev tanımı nedir, Elyaf Kurutucu (Sobada) ne iş yapar, Elyaf Kurutucu (Sobada) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Kurutucu (Sobada) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Kurutucu (Sobada) Tanımı;

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Elyaf Kurutucu (Sobada) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Kurutucu (Sobada) Maaşları

Elyaf Kurutucu (Sobada) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Elyaf Kurutucu (Sobada) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Kurutucu (Sobada) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.10

Meslek Adı :

Elyaf Kurutucu (Sobada)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyafı bir sobada veya makinede kurutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Kurutucu (Sobada) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurutma sobasına buhar göndererek sobanın ısısını istenilen dereceye getirmek,

b) Kurutulacak elyafı soba içerisindeki kabinlere doldurup veya elyafı soba içine sevk eden hareketli bantları çalıştırmak,

c) Kurutma işlemini takip etmek,

d) Isı ve basınç göstergelerini izlemek,

e) Soba içindeki hararetin belirli derecede kalması için gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Kuruyan elyafı sobadan çıkartarak veya elyafın hareketli bantlar üzerinde sobadan çıkışını kontrol etmek,

g) Sobanın bakımını yapabilir.

h) Meydana gelen arızaları giderebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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