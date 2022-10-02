Emaye Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye Cam İmal İşçisi görev tanımı nedir, Emaye Cam İmal İşçisi ne iş yapar, Emaye Cam İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye Cam İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye Cam İmal İşçisi Tanımı;

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Emaye Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye Cam İmal İşçisi Maaşları

Emaye Cam İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Emaye Cam İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye Cam İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.12

Meslek Adı :

Emaye Cam İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam levhaları püskürtme usulüyle boyayarak emaye cam imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye Cam İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Püskürtme tertibatlı boya tabancasıyla cam levhalar üzerine emaye boya püskürtmek,

b) Boyanan cam levhaları fırında kurutmak,

c) Kurutulan cam levhalara soğuk hava vererek mukavemet kazanmalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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