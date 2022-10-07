Emaye Daldırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye Daldırma İşçisi görev tanımı nedir, Emaye Daldırma İşçisi ne iş yapar, Emaye Daldırma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye Daldırma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye Daldırma İşçisi Tanımı;

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Emaye Daldırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye Daldırma İşçisi Maaşları

Emaye Daldırma İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Emaye Daldırma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye Daldırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.26

Meslek Adı :

Emaye Daldırma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Son şekli verilmiş saç malzemeleri/parçaları astar, ikinci kat, veya son kat emeye banyosuna elle ya da sepet vb. aparatlarla daldırma yoluyla emayeleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye Daldırma İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emayelenecek ürüne/parçaya uygun emaye karışımı/emaye boya teknelerle taşımak ve astar ve son kat olmak üzere iki ayrı emaye daldırma banyo/tezgah deposuna/kazanına boşaltmak,

b) Üretim bölümünden gelen parçaları istiflemek,

c) İstiflerden tek tek parçaları alarak elle ya da aparatla emaye banyo teknelerine daldırıp çıkartmak suretiyle emayelemek/boyamak,

d) Emayelenmiş parçaların düzgünlüğünü ve homojenliğini kontrol etmek ve gerekirse müdahale etmek,

e) Emayelenen parçaları/malzemeleri tablalara veya fırın sepetlerine istiflemek veya fırın baralarına asmak,

f) Banyo teknesi ve kullanılan aparatların düzen ve temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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