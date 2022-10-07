Emaye Fırınlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye Fırınlama İşçisi görev tanımı nedir, Emaye Fırınlama İşçisi ne iş yapar, Emaye Fırınlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye Fırınlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye Fırınlama İşçisi Tanımı;

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Emaye Fırınlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye Fırınlama İşçisi Maaşları

Emaye Fırınlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Emaye Fırınlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye Fırınlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.27

Meslek Adı :

Emaye Fırınlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pistole ve daldırma boya ile emayesi yapılmış, sac, döküm vb. parça ve mamulleri tünel fırında kurutan, pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye Fırınlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sac, döküm vb. parça üzerindeki istenmeyen tozları basınçlı hava ile temizlemek,

b) Boks veya tünel fırınlara parçaları çatarak dizmek veya baralara asmak, fırına sürmek,

c) Fırının gerekli ısı ve pişirme süresi ayarlarını yapmak,

d) Emayelenmiş malzemenin/parçaların pişme durumunu gözle kontrol etmek, pişmemişse yeniden bekletmek, pişme durumunu izleyerek emayenin yanmamasını sağlamak,

e) Fırından çıkarılana parça veya mamulleri uygun şekilde istiflemek,

f) İşlemi biten malzemeyi paketleme bölümüne teslim etmek, g) Tünel fırın arızalanmasında yetkili servise haber vermek,

h) Kullanılan malzeme ve çevrenin düzen ve temizliğini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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