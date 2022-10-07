Emaye Pistole İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emaye Pistole İşçisi görev tanımı nedir, Emaye Pistole İşçisi ne iş yapar, Emaye Pistole İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emaye Pistole İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emaye Pistole İşçisi Tanımı;

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Emaye Pistole İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emaye Pistole İşçisi Maaşları

Emaye Pistole İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Emaye Pistole İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emaye Pistole İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.28

Meslek Adı :

Emaye Pistole İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Emayelenecek sac veya döküm parçaların yüzey düzgünlüğü ve renk tonlarının önem taşıdığı malzemelere pistole ile dış yüzeyine yüksek kalitede emaye kaplama yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emaye Pistole İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emayelenecek parça özelliğine göre emaye boyayı el teknesine doldurmak,

b) Püskürtülecek emaye süspansiyonunun istenilen sonucu verecek kıvam ve nitelikte olup olmadığını kontrol etmek ve bunu sağlamak,

c) Tekneyle taşıdığı emaye boyayı pistole deposuna/kazanına boşaltmak,

d) Pistole deposunun/kazanının hava ayar düğmelerini kullanarak hava basıncını ayarlamak,

e) Pistole tabancasını hazır hale getirmek,

f) Emayesi yapılacak parçayı döner disk üzerine yerleştirmek, tablanın uygun hızla döndürülmesini sağlamak,

g) Pistole tabancasını çalıştırmak,

h) Pistole ile püskürtülen emayenin istenilen kıvam ve nitelikte olup olmadığını kontrol etmek ve bunu sağlamak,

i) Emayelenme işi biten parçayı asacaklarına veya tablasına uygun şekilde yerleştirmek,

j) Emayelenmiş malzemeyi kurutma fırınlarına götürmek/götürülmesini sağlamak

k) Kullanılan malzeme ve çevre temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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