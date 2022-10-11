Emniyet Kemeri Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emniyet Kemeri Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Emniyet Kemeri Montaj İşçisi ne iş yapar, Emniyet Kemeri Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emniyet Kemeri Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emniyet Kemeri Montaj İşçisi Tanımı;

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Emniyet Kemeri Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Emniyet Kemeri Montaj İşçisi Maaşları

Emniyet Kemeri Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Emniyet Kemeri Montaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emniyet Kemeri Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.19

Meslek Adı :

Emniyet Kemeri Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Emniyet kemeri yapımında malzemelerin montajını yapan ve çalışmasını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emniyet Kemeri Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Emniyet kemeri mekanizmasının parçalarını birleştirmek, b)Kuşak sarma ve kuşak takma işlemlerini yapmak,

c)Yuva montajı yapmak,emniyet kemerinin çalışması için gerekli aralıkları belirlemek,

d)Detay parça montajı yapmak,

e)Kuşak kısmının dikiş ve kontrolünü yapmak,

f)Kemerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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