Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi ne iş yapar, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Tanımı;

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, kendi başına ve gözetim altında ve belirli bir süre içerisinde, otomatik üretim sistemleri dahil olmak üzere, elektrik tesisatı ile makine ve teçhizatın elektrikli donanımının kurulmasına ve bakım-onarımına ilişkin işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı ortalama aylık 3.350- TL’dir. En düşük Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Ne İş Yapar?

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:





a) Operatörden arıza ile ilgili bilgi almak,

b) Onarım ile ilgili dökümanları temin etmek,

c) Makinanın bakım/onarım kayıtlarını incelemek,

d) Basit sistemlerde arızayı dökümanlar yardımı ile takip etmek, elektrikli parametreleri ölçmek, elektrikli olmayan parametreleri ölçmek, ölçümleri yorumlamak, arızayı lokalize etmek ve gerekli malzeme ve yedek parçaları belirlemek gibi arıza tespiti işlemlerini yapmak,

e) Makine ve teçhizatı emniyete almak,

f) Basit sistemlerde beslenme kaynaklarının, kumanda ve kontrol sitemlerinin, ısıl işlem fırın ve ocaklarının, havalandırma sistemlerini ve valflerin arızalarını gidermek,

g) Elektrik panolarının, motorların elektrik donanımlarının, havalandırma sistemlerinin ve elektrikli aletlerin arızalarını gidermek,

h) Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapmak,

i) üç tesisatının, enerji dağılım hatlarının (0,6/1kV), aydınlatma ve priz tesisatının ve kumanda tesisatının bakım ve onarımını yapmak,

j) Makine ve ekipmanlara ilişkin tesisat dokümanlarını incelemek,

k) Kablo uzunluğunu ve malzemeleri tespit etmek,

l) Basit sistemleride makine ve ekipmanların montajını ve ayarını yapmak,

m) Enerji bağlantılarını yapmak,

n) Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapmak,

o) Yapılan iş ve kullanılan malzemenin kaydını tutmak,

p) Bakım ve onarım sonucunda amire yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi mesleğinin meslek kodu 7412.18 olarak belirlenmiştir



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