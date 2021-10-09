Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi ne iş yapar, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Tanımı;

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Maaşları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Ne İş Yapar?

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Elektronik sistemlerin arızasını tesbit etmek,

b) Elektronik sistemlerin arızalarını gidermek,

c) Panoları temizlemek, fan filtrelerini temizlemek, fanların çalışmasını kontrol etmek, klima ve kabinlerin sıcaklığını kontrol etmek, kart yüzeylerini spreyle kaplamak, bağlantıları kontrol etmek ve koruyucu izalosyonları kontrol etmek gibi elektronik sistemlerin periyodik bakım işlemlerini yapmak,

d) Elektronik cihazların ayarını yapmak,

e) Baskılı devre hazırlama işlemlerini yapmak (büyük ölçekli işletmelerde),

f) Kablo çekmek,

g) Kablo bağlantıları yapmak,

h) Panoya elektronik cihazların montajını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi mesleğinin meslek kodu 7421.07 olarak belirlenmiştir



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