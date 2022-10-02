Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı görev tanımı nedir, Endüstriyel Cam İşleme Elemanı ne iş yapar, Endüstriyel Cam İşleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Cam İşleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Tanımı;

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Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Maaşları

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Cam İşleme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Cam İşleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.31

Meslek Adı :

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam ölçüsü alıp makine ve elle düz cam kesebilen kenar düzeltmesi yapabilen, düz, damperli ve ısı cam imalatı montaj ve paketleme yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Cam kimyası ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, endüstriyel cam İşlemlerini yapmak,

c) Yalıtımlı cam yapmak,

d) Standart cam testlerini yapmak,

e) Cam kaplayarak işlemek,

f) Cama ısıl işlem uygulamak,

g) Camı talaş kaldırarak işlemek,

h) Füzyon şekillendirmek,

i) Yarı otomatik makinelerle cam şekillendirmek,

j) Fabrikasyon şekillendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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