Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.31

Meslek Adı :

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, tezgahlarda bağlamak suretiyle, kumaş haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma tezgahını hazırlamak, iplikleri takmak, ayarını yapmak, çalışır duruma getirmek,

b) Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlamak,

c) Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirmek veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirmek,

d) Kopan iplikleri bağlamak ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlamak,

e) Dokunan kumaşların,istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol etmek,

f) İstenilen uzunluğa gelen kumaşı almak için, tezgahın çalışmasını durdurmak ve tezgahtan çıkartmak,

g) Dokuma tezgahının temizlik ve bakım işlerini yapmak veya yaptırmak,

h) İşi bittikten sonra, bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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