Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi ne iş yapar, Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Tanımı;

Gemi, uçak, tır, demiryolu ve konteynerlerde her türlü ürünle kullanılan yükleme esnasında malların veya paletlerin arasında kalan boşluklara yerleştirilen bu şekilde ürünlere destek veren, dengeyi sağlayan ve malların devrilmesini önleyen; Hareket esnasında sürtünme, çarpma, sallanma ve titreşimlerde malın hasar görmesine izin vermeyen bir nevi bariyer görevi gören düz katlanabilen polipropilen zarf şeklindeki ürünleri imal eden kişidir.

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Maaşları

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.200- TL’dir. En düşük Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

esis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.40 olarak belirlenmiştir

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