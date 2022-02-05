Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.23

Meslek Adı :

Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli iplerle düz, yuvarlak ve çözgülü örgü yapan, model geliştiren, kalıp hazırlayan ve seri üretimini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planlaması yapmak,

b) Kadın, erkek ve çocuk örgü giyimleriyle ilgili makinede örülecek herhangi bir numunenin elde veya bilgisayarda desen tasarımını oluşturmak,

c) Oluşturduğu deseni örme makinesine aktarmak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Üretilen ürünlerin kalitesini kontrol etmek,

e) Kullandığı makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, g

) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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