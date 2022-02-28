Endüstriyel Otomasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Otomasyon İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Otomasyon İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Otomasyon İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Otomasyon İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Otomasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Otomasyon İşçisi Maaşları

Endüstriyel Otomasyon İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Endüstriyel Otomasyon İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Otomasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.24

Meslek Adı :

Endüstriyel Otomasyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Akım devreleri,lehimleme ve lojik devre işlemlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Otomasyon İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Doğru akım devresi kurmak ,

b) Alternatif akım devresi kurmak,

c) Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak,

d) Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak,

e) Transistörlü devreler kurmak,

f) Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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