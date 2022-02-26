Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Maaşları

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.22

Meslek Adı :

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi , iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereklerine uygun olarak çalışan, iş organizasyonu yapan, tabela imalatı için ölçü-keşif işlemleri, tabela montaj ve demontajını, önceden monte edilmiş ürünlerin bakımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak (İş programı yapmak, çalışma alanı uygunluğunu kontrol etmek, gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak),

b) Demontaj işlemlerini yapmak (demontaj hazırlık işlemlerini yapmak, demontaj ve ambalajlama yapmak, teslim işlemlerini yapmak),

c) Bakım yapmak(bakım hazırlık çalışmalarını yapmak, bakım işlemlerini gerçekleştirmek, teslim işlemlerini yapmak),

d) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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