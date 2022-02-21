Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Maaşları

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.12

Meslek Adı :

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel soğutma sistemlerinin arızalarını gideren, bakım-onarımını yapan ve yaptığı işleri raporlayan, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Endüstriyel soğutma sistemlerinin arızalarını gidermek

e) Yerinde arıza tespiti yapmak

f) Mekanik arızaları gidermek

g) Elektrik-elektronik arızaları gidermek

h) Kullanıcıyı arıza hakkında bilgilendirmek

i) Endüstriyel soğutma sistemlerinin bakımlarını yapmak

j) Bakım sözleşmesini incelemek

k) Bakım için ön hazırlık yapmak

l) Aylık periyodik bakım programını uygulamak

m) Üç-altı aylık periyodik bakım programını uygulamak

n) Yıllık periyodik bakım programını uygulamak

o) Endüstriyel soğutma sistemlerinin montaj kontrolü ve servis raporlama işlemlerini yürütmek

p) Montajın son kontrolünü yapmak

q) Servis formu doldurmak

r) Teknik rapor hazırlamak

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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