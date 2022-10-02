Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları görev tanımı nedir, Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları ne iş yapar, Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları Tanımı;

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Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları Maaşı Ne Kadar? 2022 Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları Maaşları

Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.02

Meslek Adı :

Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Enstrümancı, proses veya akış tipi üretim yapan tesislerde, ölçme ve kontrol cihazlarının arıza tesbiti, onarımı, periyodik bakımı ve yenilenmesine ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Operatörden arıza ile ilgili bilgi almak, cihazın sinyal, alarm ve fiziki kontrolünü yapmak,

b) Arızasız ve arızalı değerleri karşılaştırmak, proses şartlarını değiştirip cihazı kontrol etmek,

c) Cihaz arıza prosedürünü takip etmek ve arıza şüphesi olan parçayı değiştirerek akış diyağramını kontrol etmek,

d) Değer alma bacaklarını, ısıtma sistemini kontrol etmek ve loop (döngü) testi yapmak,

e) Arızalı elemanı sökmek , değiştirmek ve kalipre etmek,

f) Cihaza manuel fonksiyon kontrolü yapmak, statik basınç testi uygulamak ve yerine monte etmek,

g) Conta / salmastra değiştirmek, değişen / tamir olan parçaları leblemek,

h) Şamandra şeridini, seviye camı / contalarını ve borusunu, lojik sistemde sigortayı / roleyi ve cihazların sensörlerini değiştirmek,

i) Gaz analizörlerinin, lokal manometrelerin ve sıcaklık göstergelerinin kaliprasyonunu yapmak,

j) Transmitterlerin, vanaların, panel ve besleme regülatörlerinin bakımını yapmak,

k) Kaydedicilerin, indikatörlerin, radyoaktif cihazları, matematik işlemci , seçici ve çevirici cihazların kalibrasyonunu yapmak,

l) Sayaçların, ağırlık ölçüm sistemlerinin kalibrasyonunu yapmak,

m) Yenilenecek sistemi sökmek, kablo çekmek, bağlantı kutusu, supportları ve housingleri monte etmek, değer alma hatlarını ve hava hatlarını çekmek,

n) Çeviricileri monte etmek, süreklilik ve fonksiyon testi yapmak,

o) Yeni sistemi devreye almak ve P.I.D. parametrelerini ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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