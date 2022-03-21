Entegre Sistem Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Entegre Sistem Şefi görev tanımı nedir, Entegre Sistem Şefi ne iş yapar, Entegre Sistem Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Entegre Sistem Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Entegre Sistem Şefi Tanımı;

__

Entegre Sistem Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Entegre Sistem Şefi Maaşları

Entegre Sistem Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Entegre Sistem Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Entegre Sistem Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.02

Meslek Adı :

Entegre Sistem Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sorumluluğunda olan işletmeninin bütün sistemlerindeki üretimler hakkında işletmeyi ilgilendiren konularda işletme müdürünene bağlı olarak düzenleme, uygulatma ve denetleme ile işleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Entegre Sistem Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük raporları kontrol ve etüt etmek,

b) İstenilen siparişine göre tip değişim formlarını hazırlamak,

c) Siparişlerin stok kontrolünü yapmak,

d) Fazla mesai kararlarını uygulamak, koordineyi sağlamak,

e) İşletme yıllık izin programını takip ve kontrol etmek,

f) İşletme sarf malzemelerinin siparişlerini stoklara göre belirlemek,

g) İşletme temizlik talimatlarının uygulamasını takip etmek,

h) Günlük laboratuar test sonuçlarını takip ve tetkik etmek,

i) Hazırlanması gereken formları kontrol etmek, j) İşyeri kurallarının uygulanmasını takip etmek,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?