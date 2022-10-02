Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı görev tanımı nedir, Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı ne iş yapar, Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Tanımı;

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Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı Maaşları

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.20

Meslek Adı :

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Epoksi reçineden takı ve dekoratif eşyalar tasarlayan ve yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Tasarıma uygun olarak epoksi reçine miktarlarını belirlemek

b)Ana tasarım malzemelerini kalıp ve tasarıma adapte etmek, c)Epoksi reçine döküm işlemlerini yapmak,

d)Kalıplardan ürünleri çıkarmak, çapaklarını almak,zımpara ile çizikleri gidermek,

e)Bazı ürünlere parlatma işlemi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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