Erhani Gümüş İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erhani Gümüş İşleme Ustası görev tanımı nedir, Erhani Gümüş İşleme Ustası ne iş yapar, Erhani Gümüş İşleme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erhani Gümüş İşleme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erhani Gümüş İşleme Ustası Tanımı;

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Erhani Gümüş İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Erhani Gümüş İşleme Ustası Maaşları

Erhani Gümüş İşleme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Erhani Gümüş İşleme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erhani Gümüş İşleme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.16

Meslek Adı :

Erhani Gümüş İşleme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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