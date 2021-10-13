Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü görev tanımı nedir, Erkek Berberi/Erkek Kuaförü ne iş yapar, Erkek Berberi/Erkek Kuaförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Berberi/Erkek Kuaförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Tanımı;

Erkek Kuaförü, saç ve sakal kesimine, renklendirilmesine ve şekillendirilmesine ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Maaşları

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük Erkek Berberi/Erkek Kuaförü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Berberi/Erkek Kuaförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Ne İş Yapar?

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışılan alanın temizliğini sağlamak,

b) Araç ve ekipmanların bakımını sağlamak,

c) Müşteri kayıtları tutmak,

d) Müşteriyi karşılamak,

e) Müşteriye rahat bir ortam hazırlamak,

f) Müşterinin önerilerini değerlendirmek,

g) Saç/sakal bakımına ilişkin önerilerde bulunmak,

h) Müşteriyi yapılacak işleme göre hazırlamak,

i) Sakalı kesmek, düzeltmek, bıyığı düzeltmek,

j) İstenmeyen kılları temizlemek,

k) Saç yıkamak,

l) Saç ve saç derisini kontrol etmek,

m) Saç kesmek,

n) Kimyasal malzemeleri hazırlamak,

o) Saçı, sakalı, bıyığı boyamak ,

p) Saça röfle yapmak,

q) Saça kalıcı şekil vermek (perma, defrize),

r) Saça son şeklini vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Erkek Berberi/Erkek Kuaförü mesleğinin meslek kodu 5141.01 olarak belirlenmiştir



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